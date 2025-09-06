クォートセクション
通貨 / MDYG
株に戻る

MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth

91.48 USD 0.16 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MDYGの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり91.27の安値と91.81の高値で取引されました。

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growthダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDYG News

よくあるご質問

MDYG株の現在の価格は？

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growthの株価は本日91.48です。-0.17%内で取引され、前日の終値は91.64、取引量は103に達しました。MDYGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growthの株は配当を出しますか？

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growthの現在の価格は91.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.56%やUSDにも注目します。MDYGの動きはライブチャートで確認できます。

MDYG株を買う方法は？

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growthの株は現在91.48で購入可能です。注文は通常91.48または91.78付近で行われ、103や-0.36%が市場の動きを示します。MDYGの最新情報はライブチャートで確認できます。

MDYG株に投資する方法は？

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growthへの投資では、年間の値幅68.58 - 95.49と現在の91.48を考慮します。注文は多くの場合91.48や91.78で行われる前に、1.98%や15.83%と比較されます。MDYGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETFの株の最高値は？

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETFの過去1年の最高値は95.49でした。68.58 - 95.49内で株価は大きく変動し、91.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growthのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETFの株の最低値は？

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF(MDYG)の年間最安値は68.58でした。現在の91.48や68.58 - 95.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MDYGの動きはライブチャートで確認できます。

MDYGの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growthは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、91.64、4.56%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
91.27 91.81
1年のレンジ
68.58 95.49
以前の終値
91.64
始値
91.81
買値
91.48
買値
91.78
安値
91.27
高値
91.81
出来高
103
1日の変化
-0.17%
1ヶ月の変化
1.98%
6ヶ月の変化
15.83%
1年の変化
4.56%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8