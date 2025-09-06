CotationsSections
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth

91.48 USD 0.16 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MDYG a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 91.27 et à un maximum de 91.81.

Suivez la dynamique SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action MDYG aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth est cotée à 91.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.17%, a clôturé hier à 91.64 et son volume d'échange a atteint 103. Le graphique en temps réel du cours de MDYG présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth est actuellement valorisé à 91.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MDYG.

Comment acheter des actions MDYG ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth au cours actuel de 91.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 91.48 ou de 91.78, le 103 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MDYG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action MDYG ?

Investir dans SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth implique de prendre en compte la fourchette annuelle 68.58 - 95.49 et le prix actuel 91.48. Beaucoup comparent 1.98% et 15.83% avant de passer des ordres à 91.48 ou 91.78. Consultez le graphique du cours de MDYG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF l'année dernière était 95.49. Au cours de 68.58 - 95.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 91.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) sur l'année a été 68.58. Sa comparaison avec 91.48 et 68.58 - 95.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MDYG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action MDYG a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 91.64 et 4.56% après les opérations sur titres.

Range quotidien
91.27 91.81
Range Annuel
68.58 95.49
Clôture Précédente
91.64
Ouverture
91.81
Bid
91.48
Ask
91.78
Plus Bas
91.27
Plus Haut
91.81
Volume
103
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
1.98%
Changement à 6 Mois
15.83%
Changement Annuel
4.56%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8