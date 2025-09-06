CotizacionesSecciones
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth

91.48 USD 0.16 (0.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MDYG de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 91.27, mientras que el máximo ha alcanzado 91.81.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MDYG hoy?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) se evalúa hoy en 91.48. El instrumento se negocia dentro de -0.17%; el cierre de ayer ha sido 91.64 y el volumen comercial ha alcanzado 103. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MDYG en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth se evalúa actualmente en 91.48. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.56% y USD. Monitoree los movimientos de MDYG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MDYG?

Puede comprar acciones de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) al precio actual de 91.48. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 91.48 o 91.78, mientras que 103 y -0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MDYG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MDYG?

Invertir en SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth implica tener en cuenta el rango anual 68.58 - 95.49 y el precio actual 91.48. Muchos comparan 1.98% y 15.83% antes de colocar órdenes en 91.48 o 91.78. Estudie los cambios diarios de precios de MDYG en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

El precio más alto de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) en el último año ha sido 95.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 68.58 - 95.49, una comparación con 91.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

El precio más bajo de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) para el año ha sido 68.58. La comparación con los actuales 91.48 y 68.58 - 95.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MDYG en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MDYG?

En el pasado, SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 91.64 y 4.56% después de las acciones corporativas.

Rango diario
91.27 91.81
Rango anual
68.58 95.49
Cierres anteriores
91.64
Open
91.81
Bid
91.48
Ask
91.78
Low
91.27
High
91.81
Volumen
103
Cambio diario
-0.17%
Cambio mensual
1.98%
Cambio a 6 meses
15.83%
Cambio anual
4.56%
