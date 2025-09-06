报价部分
货币 / MDYG
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth

91.48 USD 0.16 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MDYG汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点91.27和高点91.81进行交易。

关注SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MDYG股票今天的价格是多少？

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth股票今天的定价为91.48。它在-0.17%范围内交易，昨天的收盘价为91.64，交易量达到103。MDYG的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth股票是否支付股息？

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth目前的价值为91.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.56%和USD。实时查看图表以跟踪MDYG走势。

如何购买MDYG股票？

您可以以91.48的当前价格购买SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth股票。订单通常设置在91.48或91.78附近，而103和-0.36%显示市场活动。立即关注MDYG的实时图表更新。

如何投资MDYG股票？

投资SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth需要考虑年度范围68.58 - 95.49和当前价格91.48。许多人在以91.48或91.78下订单之前，会比较1.98%和。实时查看MDYG价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF的最高价格是95.49。在68.58 - 95.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth的绩效。

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF（MDYG）的最低价格为68.58。将其与当前的91.48和68.58 - 95.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDYG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MDYG股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.64和4.56%中可见。

日范围
91.27 91.81
年范围
68.58 95.49
前一天收盘价
91.64
开盘价
91.81
卖价
91.48
买价
91.78
最低价
91.27
最高价
91.81
交易量
103
日变化
-0.17%
月变化
1.98%
6个月变化
15.83%
年变化
4.56%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8