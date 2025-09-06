- Обзор рынка
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth
Курс MDYG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.27, а максимальная — 91.81.
Следите за динамикой SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MDYG
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MDYG сегодня?
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) сегодня оценивается на уровне 91.48. Инструмент торгуется в пределах -0.17%, вчерашнее закрытие составило 91.64, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDYG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth?
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth в настоящее время оценивается в 91.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.56% и USD. Отслеживайте движения MDYG на графике в реальном времени.
Как купить акции MDYG?
Вы можете купить акции SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) по текущей цене 91.48. Ордера обычно размещаются около 91.48 или 91.78, тогда как 103 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDYG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MDYG?
Инвестирование в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth предполагает учет годового диапазона 68.58 - 95.49 и текущей цены 91.48. Многие сравнивают 1.98% и 15.83% перед размещением ордеров на 91.48 или 91.78. Изучайте ежедневные изменения цены MDYG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) за последний год составила 95.49. Акции заметно колебались в пределах 68.58 - 95.49, сравнение с 91.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) за год составила 68.58. Сравнение с текущими 91.48 и 68.58 - 95.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDYG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MDYG?
В прошлом SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.64 и 4.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 91.64
- Open
- 91.81
- Bid
- 91.48
- Ask
- 91.78
- Low
- 91.27
- High
- 91.81
- Объем
- 103
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 1.98%
- 6-месячное изменение
- 15.83%
- Годовое изменение
- 4.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8