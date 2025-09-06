КотировкиРазделы
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth

91.48 USD 0.16 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MDYG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.27, а максимальная — 91.81.

Следите за динамикой SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MDYG сегодня?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) сегодня оценивается на уровне 91.48. Инструмент торгуется в пределах -0.17%, вчерашнее закрытие составило 91.64, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDYG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth в настоящее время оценивается в 91.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.56% и USD. Отслеживайте движения MDYG на графике в реальном времени.

Как купить акции MDYG?

Вы можете купить акции SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) по текущей цене 91.48. Ордера обычно размещаются около 91.48 или 91.78, тогда как 103 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDYG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MDYG?

Инвестирование в SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth предполагает учет годового диапазона 68.58 - 95.49 и текущей цены 91.48. Многие сравнивают 1.98% и 15.83% перед размещением ордеров на 91.48 или 91.78. Изучайте ежедневные изменения цены MDYG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) за последний год составила 95.49. Акции заметно колебались в пределах 68.58 - 95.49, сравнение с 91.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) за год составила 68.58. Сравнение с текущими 91.48 и 68.58 - 95.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDYG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MDYG?

В прошлом SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.64 и 4.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
91.27 91.81
Годовой диапазон
68.58 95.49
Предыдущее закрытие
91.64
Open
91.81
Bid
91.48
Ask
91.78
Low
91.27
High
91.81
Объем
103
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
1.98%
6-месячное изменение
15.83%
Годовое изменение
4.56%
