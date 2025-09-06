- Übersicht
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth
Der Wechselkurs von MDYG hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 90.74 bis zu einem Hoch von 91.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDYG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MDYG heute?
Die Aktie von SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) notiert heute bei 91.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 91.48 und das Handelsvolumen erreichte 99. Das Live-Chart von MDYG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MDYG Dividenden?
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth wird derzeit mit 91.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MDYG zu verfolgen.
Wie kaufe ich MDYG-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) zum aktuellen Kurs von 91.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 91.39 oder 91.69 platziert, während 99 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MDYG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MDYG-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth müssen die jährliche Spanne 68.58 - 95.49 und der aktuelle Kurs 91.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.88% und 15.71%, bevor sie Orders zu 91.39 oder 91.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MDYG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) im vergangenen Jahr lag bei 95.49. Innerhalb von 68.58 - 95.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 91.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) im Laufe des Jahres betrug 68.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 91.39 und der Spanne 68.58 - 95.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MDYG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MDYG statt?
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 91.48 und 4.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 91.48
- Eröffnung
- 91.41
- Bid
- 91.39
- Ask
- 91.69
- Tief
- 90.74
- Hoch
- 91.79
- Volumen
- 99
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 1.88%
- 6-Monatsänderung
- 15.71%
- Jahresänderung
- 4.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8