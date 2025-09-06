KurseKategorien
MDYG: SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth

91.39 USD 0.09 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDYG hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 90.74 bis zu einem Hoch von 91.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wie ist der Aktienkurs von MDYG heute?

Die Aktie von SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) notiert heute bei 91.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 91.48 und das Handelsvolumen erreichte 99. Das Live-Chart von MDYG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MDYG Dividenden?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth wird derzeit mit 91.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MDYG zu verfolgen.

Wie kaufe ich MDYG-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth (MDYG) zum aktuellen Kurs von 91.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 91.39 oder 91.69 platziert, während 99 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MDYG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MDYG-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth müssen die jährliche Spanne 68.58 - 95.49 und der aktuelle Kurs 91.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.88% und 15.71%, bevor sie Orders zu 91.39 oder 91.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MDYG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

Der höchste Kurs von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) im vergangenen Jahr lag bei 95.49. Innerhalb von 68.58 - 95.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 91.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) im Laufe des Jahres betrug 68.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 91.39 und der Spanne 68.58 - 95.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MDYG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MDYG statt?

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 91.48 und 4.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
90.74 91.79
Jahresspanne
68.58 95.49
Vorheriger Schlusskurs
91.48
Eröffnung
91.41
Bid
91.39
Ask
91.69
Tief
90.74
Hoch
91.79
Volumen
99
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
1.88%
6-Monatsänderung
15.71%
Jahresänderung
4.46%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8