LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe

48.43 USD 0.24 (0.50%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LXP-PC para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.15 e o mais alto foi 48.43.

Veja a dinâmica do par de moedas LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LXP-PC hoje?

Hoje LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) está avaliado em 48.43. O instrumento é negociado dentro de 0.50%, o fechamento de ontem foi 48.19, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LXP-PC em tempo real.

As ações de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe pagam dividendos?

Atualmente LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe está avaliado em 48.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.62% e USD. Monitore os movimentos de LXP-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LXP-PC?

Você pode comprar ações de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) pelo preço atual 48.43. Ordens geralmente são executadas perto de 48.43 ou 48.73, enquanto 10 e 0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LXP-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LXP-PC?

Investir em LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe envolve considerar a faixa anual 45.73 - 48.43 e o preço atual 48.43. Muitos comparam 3.24% e 4.62% antes de enviar ordens em 48.43 ou 48.73. Estude as mudanças diárias de preço de LXP-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações LXP Industrial Trust?

O maior preço de LXP Industrial Trust (LXP-PC) no último ano foi 48.43. As ações oscilaram bastante dentro de 45.73 - 48.43, e a comparação com 48.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações LXP Industrial Trust?

O menor preço de LXP Industrial Trust (LXP-PC) no ano foi 45.73. A comparação com o preço atual 48.43 e 45.73 - 48.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LXP-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LXP-PC?

No passado LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.19 e 4.62% após os eventos corporativos.

Faixa diária
48.15 48.43
Faixa anual
45.73 48.43
Fechamento anterior
48.19
Open
48.25
Bid
48.43
Ask
48.73
Low
48.15
High
48.43
Volume
10
Mudança diária
0.50%
Mudança mensal
3.24%
Mudança de 6 meses
4.62%
Mudança anual
4.62%
