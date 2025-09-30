- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe
A taxa do LXP-PC para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.15 e o mais alto foi 48.43.
Veja a dinâmica do par de moedas LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LXP-PC hoje?
Hoje LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) está avaliado em 48.43. O instrumento é negociado dentro de 0.50%, o fechamento de ontem foi 48.19, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LXP-PC em tempo real.
As ações de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe pagam dividendos?
Atualmente LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe está avaliado em 48.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.62% e USD. Monitore os movimentos de LXP-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LXP-PC?
Você pode comprar ações de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) pelo preço atual 48.43. Ordens geralmente são executadas perto de 48.43 ou 48.73, enquanto 10 e 0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LXP-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LXP-PC?
Investir em LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe envolve considerar a faixa anual 45.73 - 48.43 e o preço atual 48.43. Muitos comparam 3.24% e 4.62% antes de enviar ordens em 48.43 ou 48.73. Estude as mudanças diárias de preço de LXP-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações LXP Industrial Trust?
O maior preço de LXP Industrial Trust (LXP-PC) no último ano foi 48.43. As ações oscilaram bastante dentro de 45.73 - 48.43, e a comparação com 48.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações LXP Industrial Trust?
O menor preço de LXP Industrial Trust (LXP-PC) no ano foi 45.73. A comparação com o preço atual 48.43 e 45.73 - 48.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LXP-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LXP-PC?
No passado LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.19 e 4.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.19
- Open
- 48.25
- Bid
- 48.43
- Ask
- 48.73
- Low
- 48.15
- High
- 48.43
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- 3.24%
- Mudança de 6 meses
- 4.62%
- Mudança anual
- 4.62%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4