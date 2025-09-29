报价部分
LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe

48.43 USD 0.24 (0.50%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LXP-PC汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点48.15和高点48.43进行交易。

关注LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

LXP-PC股票今天的价格是多少？

LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe股票今天的定价为48.43。它在0.50%范围内交易，昨天的收盘价为48.19，交易量达到10。LXP-PC的实时价格图表显示了这些更新。

LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe股票是否支付股息？

LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe目前的价值为48.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.62%和USD。实时查看图表以跟踪LXP-PC走势。

如何购买LXP-PC股票？

您可以以48.43的当前价格购买LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe股票。订单通常设置在48.43或48.73附近，而10和0.37%显示市场活动。立即关注LXP-PC的实时图表更新。

如何投资LXP-PC股票？

投资LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe需要考虑年度范围45.73 - 48.43和当前价格48.43。许多人在以48.43或48.73下订单之前，会比较3.24%和。实时查看LXP-PC价格图表，了解每日变化。

LXP Industrial Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LXP Industrial Trust的最高价格是48.43。在45.73 - 48.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe的绩效。

LXP Industrial Trust股票的最低价格是多少？

LXP Industrial Trust（LXP-PC）的最低价格为45.73。将其与当前的48.43和45.73 - 48.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LXP-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LXP-PC股票是什么时候拆分的？

LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.19和4.62%中可见。

日范围
48.15 48.43
年范围
45.73 48.43
前一天收盘价
48.19
开盘价
48.25
卖价
48.43
买价
48.73
最低价
48.15
最高价
48.43
交易量
10
日变化
0.50%
月变化
3.24%
6个月变化
4.62%
年变化
4.62%
