Курс LXP-PC за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.15, а максимальная — 48.43.

Следите за динамикой LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.