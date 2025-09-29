- Обзор рынка
LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe
Курс LXP-PC за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.15, а максимальная — 48.43.
Следите за динамикой LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LXP-PC сегодня?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) сегодня оценивается на уровне 48.43. Инструмент торгуется в пределах 0.50%, вчерашнее закрытие составило 48.19, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LXP-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe в настоящее время оценивается в 48.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.62% и USD. Отслеживайте движения LXP-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции LXP-PC?
Вы можете купить акции LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) по текущей цене 48.43. Ордера обычно размещаются около 48.43 или 48.73, тогда как 10 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LXP-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LXP-PC?
Инвестирование в LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe предполагает учет годового диапазона 45.73 - 48.43 и текущей цены 48.43. Многие сравнивают 3.24% и 4.62% перед размещением ордеров на 48.43 или 48.73. Изучайте ежедневные изменения цены LXP-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LXP Industrial Trust?
Самая высокая цена LXP Industrial Trust (LXP-PC) за последний год составила 48.43. Акции заметно колебались в пределах 45.73 - 48.43, сравнение с 48.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LXP Industrial Trust?
Самая низкая цена LXP Industrial Trust (LXP-PC) за год составила 45.73. Сравнение с текущими 48.43 и 45.73 - 48.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LXP-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LXP-PC?
В прошлом LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.19 и 4.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.19
- Open
- 48.25
- Bid
- 48.43
- Ask
- 48.73
- Low
- 48.15
- High
- 48.43
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 3.24%
- 6-месячное изменение
- 4.62%
- Годовое изменение
- 4.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%