LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe
LXP-PCの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり48.15の安値と48.43の高値で取引されました。
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LXP-PC株の現在の価格は？
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefeの株価は本日48.43です。0.50%内で取引され、前日の終値は48.19、取引量は10に達しました。LXP-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefeの株は配当を出しますか？
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefeの現在の価格は48.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.62%やUSDにも注目します。LXP-PCの動きはライブチャートで確認できます。
LXP-PC株を買う方法は？
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefeの株は現在48.43で購入可能です。注文は通常48.43または48.73付近で行われ、10や0.37%が市場の動きを示します。LXP-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
LXP-PC株に投資する方法は？
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefeへの投資では、年間の値幅45.73 - 48.43と現在の48.43を考慮します。注文は多くの場合48.43や48.73で行われる前に、3.24%や4.62%と比較されます。LXP-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
LXP Industrial Trustの株の最高値は？
LXP Industrial Trustの過去1年の最高値は48.43でした。45.73 - 48.43内で株価は大きく変動し、48.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
LXP Industrial Trustの株の最低値は？
LXP Industrial Trust(LXP-PC)の年間最安値は45.73でした。現在の48.43や45.73 - 48.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LXP-PCの動きはライブチャートで確認できます。
LXP-PCの株式分割はいつ行われましたか？
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.19、4.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 48.19
- 始値
- 48.25
- 買値
- 48.43
- 買値
- 48.73
- 安値
- 48.15
- 高値
- 48.43
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.50%
- 1ヶ月の変化
- 3.24%
- 6ヶ月の変化
- 4.62%
- 1年の変化
- 4.62%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前