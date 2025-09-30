- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe
Il tasso di cambio LXP-PC ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.15 e ad un massimo di 48.43.
Segui le dinamiche di LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LXP-PC oggi?
Oggi le azioni LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe sono prezzate a 48.43. Viene scambiato all'interno di 0.50%, la chiusura di ieri è stata 48.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LXP-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe pagano dividendi?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe è attualmente valutato a 48.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LXP-PC.
Come acquistare azioni LXP-PC?
Puoi acquistare azioni LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe al prezzo attuale di 48.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.43 o 48.73, mentre 10 e 0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LXP-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LXP-PC?
Investire in LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe implica considerare l'intervallo annuale 45.73 - 48.43 e il prezzo attuale 48.43. Molti confrontano 3.24% e 4.62% prima di effettuare ordini su 48.43 o 48.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LXP-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni LXP Industrial Trust?
Il prezzo massimo di LXP Industrial Trust nell'ultimo anno è stato 48.43. All'interno di 45.73 - 48.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni LXP Industrial Trust?
Il prezzo più basso di LXP Industrial Trust (LXP-PC) nel corso dell'anno è stato 45.73. Confrontandolo con gli attuali 48.43 e 45.73 - 48.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LXP-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LXP-PC?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.19 e 4.62%.
- Chiusura Precedente
- 48.19
- Apertura
- 48.25
- Bid
- 48.43
- Ask
- 48.73
- Minimo
- 48.15
- Massimo
- 48.43
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- 3.24%
- Variazione Semestrale
- 4.62%
- Variazione Annuale
- 4.62%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4