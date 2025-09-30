QuotazioniSezioni
Valute / LXP-PC
Tornare a Azioni

LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe

48.43 USD 0.24 (0.50%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LXP-PC ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.15 e ad un massimo di 48.43.

Segui le dinamiche di LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LXP-PC oggi?

Oggi le azioni LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe sono prezzate a 48.43. Viene scambiato all'interno di 0.50%, la chiusura di ieri è stata 48.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LXP-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe pagano dividendi?

LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe è attualmente valutato a 48.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LXP-PC.

Come acquistare azioni LXP-PC?

Puoi acquistare azioni LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe al prezzo attuale di 48.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.43 o 48.73, mentre 10 e 0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LXP-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LXP-PC?

Investire in LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe implica considerare l'intervallo annuale 45.73 - 48.43 e il prezzo attuale 48.43. Molti confrontano 3.24% e 4.62% prima di effettuare ordini su 48.43 o 48.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LXP-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni LXP Industrial Trust?

Il prezzo massimo di LXP Industrial Trust nell'ultimo anno è stato 48.43. All'interno di 45.73 - 48.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni LXP Industrial Trust?

Il prezzo più basso di LXP Industrial Trust (LXP-PC) nel corso dell'anno è stato 45.73. Confrontandolo con gli attuali 48.43 e 45.73 - 48.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LXP-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LXP-PC?

LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.19 e 4.62%.

Intervallo Giornaliero
48.15 48.43
Intervallo Annuale
45.73 48.43
Chiusura Precedente
48.19
Apertura
48.25
Bid
48.43
Ask
48.73
Minimo
48.15
Massimo
48.43
Volume
10
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
3.24%
Variazione Semestrale
4.62%
Variazione Annuale
4.62%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4