LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe
El tipo de cambio de LXP-PC de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.15, mientras que el máximo ha alcanzado 48.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LXP-PC hoy?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) se evalúa hoy en 48.43. El instrumento se negocia dentro de 0.50%; el cierre de ayer ha sido 48.19 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LXP-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe se evalúa actualmente en 48.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.62% y USD. Monitoree los movimientos de LXP-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LXP-PC?
Puede comprar acciones de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) al precio actual de 48.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.43 o 48.73, mientras que 10 y 0.37% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LXP-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LXP-PC?
Invertir en LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe implica tener en cuenta el rango anual 45.73 - 48.43 y el precio actual 48.43. Muchos comparan 3.24% y 4.62% antes de colocar órdenes en 48.43 o 48.73. Estudie los cambios diarios de precios de LXP-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de LXP Industrial Trust?
El precio más alto de LXP Industrial Trust (LXP-PC) en el último año ha sido 48.43. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 45.73 - 48.43, una comparación con 48.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de LXP Industrial Trust?
El precio más bajo de LXP Industrial Trust (LXP-PC) para el año ha sido 45.73. La comparación con los actuales 48.43 y 45.73 - 48.43 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LXP-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LXP-PC?
En el pasado, LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.19 y 4.62% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 48.19
- Open
- 48.25
- Bid
- 48.43
- Ask
- 48.73
- Low
- 48.15
- High
- 48.43
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- 3.24%
- Cambio a 6 meses
- 4.62%
- Cambio anual
- 4.62%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.