LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe
Le taux de change de LXP-PC a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.15 et à un maximum de 48.43.
Suivez la dynamique LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LXP-PC aujourd'hui ?
L'action LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe est cotée à 48.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.50%, a clôturé hier à 48.19 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de LXP-PC présente ces mises à jour.
L'action LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe verse-t-elle des dividendes ?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe est actuellement valorisé à 48.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LXP-PC.
Comment acheter des actions LXP-PC ?
Vous pouvez acheter des actions LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe au cours actuel de 48.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.43 ou de 48.73, le 10 et le 0.37% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LXP-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LXP-PC ?
Investir dans LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.73 - 48.43 et le prix actuel 48.43. Beaucoup comparent 3.24% et 4.62% avant de passer des ordres à 48.43 ou 48.73. Consultez le graphique du cours de LXP-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action LXP Industrial Trust ?
Le cours le plus élevé de LXP Industrial Trust l'année dernière était 48.43. Au cours de 45.73 - 48.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action LXP Industrial Trust ?
Le cours le plus bas de LXP Industrial Trust (LXP-PC) sur l'année a été 45.73. Sa comparaison avec 48.43 et 45.73 - 48.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LXP-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LXP-PC a-t-elle été divisée ?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.19 et 4.62% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.19
- Ouverture
- 48.25
- Bid
- 48.43
- Ask
- 48.73
- Plus Bas
- 48.15
- Plus Haut
- 48.43
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.50%
- Changement Mensuel
- 3.24%
- Changement à 6 Mois
- 4.62%
- Changement Annuel
- 4.62%
