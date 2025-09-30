- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe
Der Wechselkurs von LXP-PC hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.15 bis zu einem Hoch von 48.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LXP-PC heute?
Die Aktie von LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) notiert heute bei 48.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.19 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von LXP-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LXP-PC Dividenden?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe wird derzeit mit 48.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LXP-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich LXP-PC-Aktien?
Sie können Aktien von LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) zum aktuellen Kurs von 48.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.43 oder 48.73 platziert, während 10 und 0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LXP-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LXP-PC-Aktien?
Bei einer Investition in LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe müssen die jährliche Spanne 45.73 - 48.43 und der aktuelle Kurs 48.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.24% und 4.62%, bevor sie Orders zu 48.43 oder 48.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LXP-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von LXP Industrial Trust?
Der höchste Kurs von LXP Industrial Trust (LXP-PC) im vergangenen Jahr lag bei 48.43. Innerhalb von 45.73 - 48.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von LXP Industrial Trust?
Der niedrigste Kurs von LXP Industrial Trust (LXP-PC) im Laufe des Jahres betrug 45.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.43 und der Spanne 45.73 - 48.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LXP-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LXP-PC statt?
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.19 und 4.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.19
- Eröffnung
- 48.25
- Bid
- 48.43
- Ask
- 48.73
- Tief
- 48.15
- Hoch
- 48.43
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 3.24%
- 6-Monatsänderung
- 4.62%
- Jahresänderung
- 4.62%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4