Der Wechselkurs von LXP-PC hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.15 bis zu einem Hoch von 48.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.