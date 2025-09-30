KurseKategorien
LXP-PC: LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe

48.43 USD 0.24 (0.50%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LXP-PC hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.15 bis zu einem Hoch von 48.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LXP-PC heute?

Die Aktie von LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) notiert heute bei 48.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.19 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von LXP-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LXP-PC Dividenden?

LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe wird derzeit mit 48.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LXP-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich LXP-PC-Aktien?

Sie können Aktien von LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe (LXP-PC) zum aktuellen Kurs von 48.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.43 oder 48.73 platziert, während 10 und 0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LXP-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LXP-PC-Aktien?

Bei einer Investition in LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe müssen die jährliche Spanne 45.73 - 48.43 und der aktuelle Kurs 48.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.24% und 4.62%, bevor sie Orders zu 48.43 oder 48.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LXP-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von LXP Industrial Trust?

Der höchste Kurs von LXP Industrial Trust (LXP-PC) im vergangenen Jahr lag bei 48.43. Innerhalb von 45.73 - 48.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von LXP Industrial Trust?

Der niedrigste Kurs von LXP Industrial Trust (LXP-PC) im Laufe des Jahres betrug 45.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.43 und der Spanne 45.73 - 48.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LXP-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LXP-PC statt?

LXP Industrial Trust 6.5% Series C Cumulative Convertible Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.19 und 4.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
48.15 48.43
Jahresspanne
45.73 48.43
Vorheriger Schlusskurs
48.19
Eröffnung
48.25
Bid
48.43
Ask
48.73
Tief
48.15
Hoch
48.43
Volumen
10
Tagesänderung
0.50%
Monatsänderung
3.24%
6-Monatsänderung
4.62%
Jahresänderung
4.62%
