LVHD: Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

41.30 USD 0.29 (0.71%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LVHD para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.98 e o mais alto foi 41.30.

Veja a dinâmica do par de moedas Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

LVHD Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LVHD hoje?

Hoje Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) está avaliado em 41.30. O instrumento é negociado dentro de 0.71%, o fechamento de ontem foi 41.01, e o volume de negociação atingiu 127. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LVHD em tempo real.

As ações de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF pagam dividendos?

Atualmente Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF está avaliado em 41.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.75% e USD. Monitore os movimentos de LVHD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LVHD?

Você pode comprar ações de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) pelo preço atual 41.30. Ordens geralmente são executadas perto de 41.30 ou 41.60, enquanto 127 e 0.78% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LVHD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LVHD?

Investir em Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF envolve considerar a faixa anual 36.66 - 41.60 e o preço atual 41.30. Muitos comparam 0.83% e 0.83% antes de enviar ordens em 41.30 ou 41.60. Estude as mudanças diárias de preço de LVHD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?

O maior preço de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) no último ano foi 41.60. As ações oscilaram bastante dentro de 36.66 - 41.60, e a comparação com 41.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?

O menor preço de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) no ano foi 36.66. A comparação com o preço atual 41.30 e 36.66 - 41.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LVHD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LVHD?

No passado Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.01 e 1.75% após os eventos corporativos.

Faixa diária
40.98 41.30
Faixa anual
36.66 41.60
Fechamento anterior
41.01
Open
40.98
Bid
41.30
Ask
41.60
Low
40.98
High
41.30
Volume
127
Mudança diária
0.71%
Mudança mensal
0.83%
Mudança de 6 meses
0.83%
Mudança anual
1.75%
