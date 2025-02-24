- 概要
LVHD: Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHDの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり40.98の安値と41.17の高値で取引されました。
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
LVHD株の現在の価格は？
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株価は本日41.12です。0.27%内で取引され、前日の終値は41.01、取引量は91に達しました。LVHDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株は配当を出しますか？
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの現在の価格は41.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.31%やUSDにも注目します。LVHDの動きはライブチャートで確認できます。
LVHD株を買う方法は？
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株は現在41.12で購入可能です。注文は通常41.12または41.42付近で行われ、91や0.34%が市場の動きを示します。LVHDの最新情報はライブチャートで確認できます。
LVHD株に投資する方法は？
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFへの投資では、年間の値幅36.66 - 41.60と現在の41.12を考慮します。注文は多くの場合41.12や41.42で行われる前に、0.39%や0.39%と比較されます。LVHDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株の最高値は？
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの過去1年の最高値は41.60でした。36.66 - 41.60内で株価は大きく変動し、41.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株の最低値は？
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF(LVHD)の年間最安値は36.66でした。現在の41.12や36.66 - 41.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LVHDの動きはライブチャートで確認できます。
LVHDの株式分割はいつ行われましたか？
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.01、1.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 41.01
- 始値
- 40.98
- 買値
- 41.12
- 買値
- 41.42
- 安値
- 40.98
- 高値
- 41.17
- 出来高
- 91
- 1日の変化
- 0.27%
- 1ヶ月の変化
- 0.39%
- 6ヶ月の変化
- 0.39%
- 1年の変化
- 1.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8