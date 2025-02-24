クォートセクション
通貨 / LVHD
株に戻る

LVHD: Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

41.12 USD 0.11 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LVHDの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり40.98の安値と41.17の高値で取引されました。

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LVHD News

よくあるご質問

LVHD株の現在の価格は？

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株価は本日41.12です。0.27%内で取引され、前日の終値は41.01、取引量は91に達しました。LVHDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株は配当を出しますか？

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの現在の価格は41.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.31%やUSDにも注目します。LVHDの動きはライブチャートで確認できます。

LVHD株を買う方法は？

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株は現在41.12で購入可能です。注文は通常41.12または41.42付近で行われ、91や0.34%が市場の動きを示します。LVHDの最新情報はライブチャートで確認できます。

LVHD株に投資する方法は？

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFへの投資では、年間の値幅36.66 - 41.60と現在の41.12を考慮します。注文は多くの場合41.12や41.42で行われる前に、0.39%や0.39%と比較されます。LVHDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株の最高値は？

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの過去1年の最高値は41.60でした。36.66 - 41.60内で株価は大きく変動し、41.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFの株の最低値は？

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF(LVHD)の年間最安値は36.66でした。現在の41.12や36.66 - 41.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LVHDの動きはライブチャートで確認できます。

LVHDの株式分割はいつ行われましたか？

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.01、1.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
40.98 41.17
1年のレンジ
36.66 41.60
以前の終値
41.01
始値
40.98
買値
41.12
買値
41.42
安値
40.98
高値
41.17
出来高
91
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
0.39%
6ヶ月の変化
0.39%
1年の変化
1.31%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8