LVHD: Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
El tipo de cambio de LVHD de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.98, mientras que el máximo ha alcanzado 41.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LVHD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LVHD hoy?
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) se evalúa hoy en 41.12. El instrumento se negocia dentro de 0.27%; el cierre de ayer ha sido 41.01 y el volumen comercial ha alcanzado 91. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LVHD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF se evalúa actualmente en 41.12. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.31% y USD. Monitoree los movimientos de LVHD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LVHD?
Puede comprar acciones de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) al precio actual de 41.12. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.12 o 41.42, mientras que 91 y 0.34% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LVHD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LVHD?
Invertir en Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 36.66 - 41.60 y el precio actual 41.12. Muchos comparan 0.39% y 0.39% antes de colocar órdenes en 41.12 o 41.42. Estudie los cambios diarios de precios de LVHD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
El precio más alto de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) en el último año ha sido 41.60. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 36.66 - 41.60, una comparación con 41.01 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
El precio más bajo de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) para el año ha sido 36.66. La comparación con los actuales 41.12 y 36.66 - 41.60 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LVHD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LVHD?
En el pasado, Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.01 y 1.31% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 41.01
- Open
- 40.98
- Bid
- 41.12
- Ask
- 41.42
- Low
- 40.98
- High
- 41.17
- Volumen
- 91
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 0.39%
- Cambio a 6 meses
- 0.39%
- Cambio anual
- 1.31%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8