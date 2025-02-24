KurseKategorien
LVHD: Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

41.34 USD 0.33 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LVHD hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.98 bis zu einem Hoch von 41.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LVHD heute?

Die Aktie von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) notiert heute bei 41.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.01 und das Handelsvolumen erreichte 153. Das Live-Chart von LVHD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LVHD Dividenden?

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF wird derzeit mit 41.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LVHD zu verfolgen.

Wie kaufe ich LVHD-Aktien?

Sie können Aktien von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) zum aktuellen Kurs von 41.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.34 oder 41.64 platziert, während 153 und 0.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LVHD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LVHD-Aktien?

Bei einer Investition in Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF müssen die jährliche Spanne 36.66 - 41.60 und der aktuelle Kurs 41.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.93% und 0.93%, bevor sie Orders zu 41.34 oder 41.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LVHD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?

Der höchste Kurs von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) im vergangenen Jahr lag bei 41.60. Innerhalb von 36.66 - 41.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?

Der niedrigste Kurs von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) im Laufe des Jahres betrug 36.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.34 und der Spanne 36.66 - 41.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LVHD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LVHD statt?

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.01 und 1.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
40.98 41.34
Jahresspanne
36.66 41.60
Vorheriger Schlusskurs
41.01
Eröffnung
40.98
Bid
41.34
Ask
41.64
Tief
40.98
Hoch
41.34
Volumen
153
Tagesänderung
0.80%
Monatsänderung
0.93%
6-Monatsänderung
0.93%
Jahresänderung
1.85%
