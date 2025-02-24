- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LVHD: Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
Der Wechselkurs von LVHD hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.98 bis zu einem Hoch von 41.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVHD News
- Should Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) Be on Your Investing Radar?
- LVHD: A Yield Trap In Disguise (NASDAQ:LVHD)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) a Strong ETF Right Now?
- Should Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) Be on Your Investing Radar?
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- LVHD Can Provide Investors With Stability And Income (NASDAQ:LVHD)
- LVHD: Lags In Bull Markets And Shows Inconsistent Drawdown Protection (NASDAQ:LVHD)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Multi-Asset Income In A New Regime
- Six Impossible Things Before Breakfast?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Qualified Dividend Income: Edging Out Bond Interest When It Comes To Taxes
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Stock Market Drama Highlights Trump's Game Of Chicken With Economy
- CDC: A Mixed History Of Market Timing (NASDAQ:CDC)
- Multi-Asset Positioning In A Trump 2.0 Policy Regime
- LVHD: Seeking Low Volatility In High Dividends With Average Result
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LVHD heute?
Die Aktie von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) notiert heute bei 41.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.01 und das Handelsvolumen erreichte 153. Das Live-Chart von LVHD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LVHD Dividenden?
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF wird derzeit mit 41.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LVHD zu verfolgen.
Wie kaufe ich LVHD-Aktien?
Sie können Aktien von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) zum aktuellen Kurs von 41.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.34 oder 41.64 platziert, während 153 und 0.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LVHD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LVHD-Aktien?
Bei einer Investition in Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF müssen die jährliche Spanne 36.66 - 41.60 und der aktuelle Kurs 41.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.93% und 0.93%, bevor sie Orders zu 41.34 oder 41.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LVHD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Der höchste Kurs von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) im vergangenen Jahr lag bei 41.60. Innerhalb von 36.66 - 41.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) im Laufe des Jahres betrug 36.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.34 und der Spanne 36.66 - 41.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LVHD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LVHD statt?
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.01 und 1.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.01
- Eröffnung
- 40.98
- Bid
- 41.34
- Ask
- 41.64
- Tief
- 40.98
- Hoch
- 41.34
- Volumen
- 153
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- 0.93%
- 6-Monatsänderung
- 0.93%
- Jahresänderung
- 1.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8