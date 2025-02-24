QuotazioniSezioni
LVHD: Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

41.01 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LVHD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.89 e ad un massimo di 41.11.

Segui le dinamiche di Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LVHD oggi?

Oggi le azioni Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF sono prezzate a 41.01. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 41.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 94. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LVHD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF pagano dividendi?

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF è attualmente valutato a 41.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LVHD.

Come acquistare azioni LVHD?

Puoi acquistare azioni Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF al prezzo attuale di 41.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 41.01 o 41.31, mentre 94 e -0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LVHD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LVHD?

Investire in Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 36.66 - 41.60 e il prezzo attuale 41.01. Molti confrontano 0.12% e 0.12% prima di effettuare ordini su 41.01 o 41.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LVHD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?

Il prezzo massimo di Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF nell'ultimo anno è stato 41.60. All'interno di 36.66 - 41.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 41.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?

Il prezzo più basso di Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) nel corso dell'anno è stato 36.66. Confrontandolo con gli attuali 41.01 e 36.66 - 41.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LVHD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LVHD?

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 41.01 e 1.03%.

Intervallo Giornaliero
40.89 41.11
Intervallo Annuale
36.66 41.60
Chiusura Precedente
41.01
Apertura
41.11
Bid
41.01
Ask
41.31
Minimo
40.89
Massimo
41.11
Volume
94
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.12%
Variazione Semestrale
0.12%
Variazione Annuale
1.03%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8