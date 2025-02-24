- Aperçu
LVHD: Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
Le taux de change de LVHD a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.89 et à un maximum de 41.11.
Suivez la dynamique Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LVHD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LVHD aujourd'hui ?
L'action Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF est cotée à 41.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 41.01 et son volume d'échange a atteint 94. Le graphique en temps réel du cours de LVHD présente ces mises à jour.
L'action Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF est actuellement valorisé à 41.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LVHD.
Comment acheter des actions LVHD ?
Vous pouvez acheter des actions Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF au cours actuel de 41.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.01 ou de 41.31, le 94 et le -0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LVHD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LVHD ?
Investir dans Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 36.66 - 41.60 et le prix actuel 41.01. Beaucoup comparent 0.12% et 0.12% avant de passer des ordres à 41.01 ou 41.31. Consultez le graphique du cours de LVHD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ?
Le cours le plus élevé de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF l'année dernière était 41.60. Au cours de 36.66 - 41.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 41.01 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF ?
Le cours le plus bas de Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) sur l'année a été 36.66. Sa comparaison avec 41.01 et 36.66 - 41.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LVHD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LVHD a-t-elle été divisée ?
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 41.01 et 1.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 41.01
- Ouverture
- 41.11
- Bid
- 41.01
- Ask
- 41.31
- Plus Bas
- 40.89
- Plus Haut
- 41.11
- Volume
- 94
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.12%
- Changement à 6 Mois
- 0.12%
- Changement Annuel
- 1.03%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8