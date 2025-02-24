- Обзор рынка
LVHD: Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
Курс LVHD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.89, а максимальная — 41.11.
Следите за динамикой Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LVHD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LVHD сегодня?
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) сегодня оценивается на уровне 41.01. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 41.01, а торговый объем достиг 94. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LVHD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF в настоящее время оценивается в 41.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.03% и USD. Отслеживайте движения LVHD на графике в реальном времени.
Как купить акции LVHD?
Вы можете купить акции Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) по текущей цене 41.01. Ордера обычно размещаются около 41.01 или 41.31, тогда как 94 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LVHD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LVHD?
Инвестирование в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF предполагает учет годового диапазона 36.66 - 41.60 и текущей цены 41.01. Многие сравнивают 0.12% и 0.12% перед размещением ордеров на 41.01 или 41.31. Изучайте ежедневные изменения цены LVHD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Самая высокая цена Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) за последний год составила 41.60. Акции заметно колебались в пределах 36.66 - 41.60, сравнение с 41.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF?
Самая низкая цена Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) за год составила 36.66. Сравнение с текущими 41.01 и 36.66 - 41.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LVHD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LVHD?
В прошлом Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.01 и 1.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.01
- Open
- 41.11
- Bid
- 41.01
- Ask
- 41.31
- Low
- 40.89
- High
- 41.11
- Объем
- 94
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- 0.12%
- Годовое изменение
- 1.03%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8