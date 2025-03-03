- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LRGF: iShares U.S. Equity Factor ETF
A taxa do LRGF para hoje mudou para -0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.77 e o mais alto foi 69.39.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Equity Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRGF Notícias
- Is iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) a Strong ETF Right Now?
- LRGF: Quality-Heavy Factor Mix Supports Despite Minor Disappointment (NYSEARCA:LRGF)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- LRGF: Low-Fee Factor ETF With Convincing Performance Is A Buy (NYSEARCA:LRGF)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- LRGF: A Multi-Factor Fund Outperforming Peers
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LRGF hoje?
Hoje iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) está avaliado em 68.95. O instrumento é negociado dentro de 68.77 - 69.39, o fechamento de ontem foi 69.26, e o volume de negociação atingiu 207. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LRGF em tempo real.
As ações de iShares U.S. Equity Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Equity Factor ETF está avaliado em 68.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.20% e USD. Monitore os movimentos de LRGF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LRGF?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) pelo preço atual 68.95. Ordens geralmente são executadas perto de 68.95 ou 69.25, enquanto 207 e -0.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LRGF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LRGF?
Investir em iShares U.S. Equity Factor ETF envolve considerar a faixa anual 49.96 - 69.68 e o preço atual 68.95. Muitos comparam 0.03% e 18.80% antes de enviar ordens em 68.95 ou 69.25. Estude as mudanças diárias de preço de LRGF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Equity Factor ETF?
O maior preço de iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) no último ano foi 69.68. As ações oscilaram bastante dentro de 49.96 - 69.68, e a comparação com 69.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Equity Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Equity Factor ETF?
O menor preço de iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) no ano foi 49.96. A comparação com o preço atual 68.95 e 49.96 - 69.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LRGF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LRGF?
No passado iShares U.S. Equity Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.26 e 17.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 69.26
- Open
- 69.39
- Bid
- 68.95
- Ask
- 69.25
- Low
- 68.77
- High
- 69.39
- Volume
- 207
- Mudança diária
- -0.45%
- Mudança mensal
- 0.03%
- Mudança de 6 meses
- 18.80%
- Mudança anual
- 17.20%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh