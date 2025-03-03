LRGF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares U.S. Equity Factor ETF hisse senedi 68.95 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 68.77 - 69.39 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 69.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 207 değerine ulaştı. LRGF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares U.S. Equity Factor ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares U.S. Equity Factor ETF hisse senedi şu anda 68.95 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.20% ve USD değerlerini izler. LRGF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LRGF hisse senedi nasıl alınır? iShares U.S. Equity Factor ETF hisselerini şu anki 68.95 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 68.95 ve Ask 69.25 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 207 ve günlük değişim oranı -0.63% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LRGF fiyat hareketlerini takip edin.

LRGF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares U.S. Equity Factor ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.96 - 69.68 ve mevcut fiyatı 68.95 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 68.95 veya Ask 69.25 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.03% ve 6 aylık değişim oranı 18.80% değerlerini karşılaştırır. LRGF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares U.S. Equity Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares U.S. Equity Factor ETF hisse senedi yıllık olarak 69.68 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.96 - 69.68). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 69.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Equity Factor ETF performansını takip edin.

iShares U.S. Equity Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 68.95 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.96 - 69.68 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LRGF fiyat hareketlerini izleyin.