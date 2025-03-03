- Panoramica
LRGF: iShares U.S. Equity Factor ETF
Il tasso di cambio LRGF ha avuto una variazione del -0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.77 e ad un massimo di 69.39.
Segui le dinamiche di iShares U.S. Equity Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LRGF oggi?
Oggi le azioni iShares U.S. Equity Factor ETF sono prezzate a 68.91. Viene scambiato all'interno di 68.77 - 69.39, la chiusura di ieri è stata 69.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 74. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LRGF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares U.S. Equity Factor ETF pagano dividendi?
iShares U.S. Equity Factor ETF è attualmente valutato a 68.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LRGF.
Come acquistare azioni LRGF?
Puoi acquistare azioni iShares U.S. Equity Factor ETF al prezzo attuale di 68.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 68.91 o 69.21, mentre 74 e -0.69% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LRGF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LRGF?
Investire in iShares U.S. Equity Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.96 - 69.68 e il prezzo attuale 68.91. Molti confrontano -0.03% e 18.73% prima di effettuare ordini su 68.91 o 69.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LRGF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Equity Factor ETF?
Il prezzo massimo di iShares U.S. Equity Factor ETF nell'ultimo anno è stato 69.68. All'interno di 49.96 - 69.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 69.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Equity Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Equity Factor ETF?
Il prezzo più basso di iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) nel corso dell'anno è stato 49.96. Confrontandolo con gli attuali 68.91 e 49.96 - 69.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LRGF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LRGF?
iShares U.S. Equity Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 69.26 e 17.13%.
- Chiusura Precedente
- 69.26
- Apertura
- 69.39
- Bid
- 68.91
- Ask
- 69.21
- Minimo
- 68.77
- Massimo
- 69.39
- Volume
- 74
- Variazione giornaliera
- -0.51%
- Variazione Mensile
- -0.03%
- Variazione Semestrale
- 18.73%
- Variazione Annuale
- 17.13%
- Agire
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Agire
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B