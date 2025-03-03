报价部分
货币 / LRGF
LRGF: iShares U.S. Equity Factor ETF

68.95 USD 0.31 (0.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LRGF汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点68.77和高点69.39进行交易。

关注iShares U.S. Equity Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

LRGF新闻

常见问题解答

LRGF股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Equity Factor ETF股票今天的定价为68.95。它在68.77 - 69.39范围内交易，昨天的收盘价为69.26，交易量达到207。LRGF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Equity Factor ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Equity Factor ETF目前的价值为68.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.20%和USD。实时查看图表以跟踪LRGF走势。

如何购买LRGF股票？

您可以以68.95的当前价格购买iShares U.S. Equity Factor ETF股票。订单通常设置在68.95或69.25附近，而207和-0.63%显示市场活动。立即关注LRGF的实时图表更新。

如何投资LRGF股票？

投资iShares U.S. Equity Factor ETF需要考虑年度范围49.96 - 69.68和当前价格68.95。许多人在以68.95或69.25下订单之前，会比较0.03%和。实时查看LRGF价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Equity Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Equity Factor ETF的最高价格是69.68。在49.96 - 69.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Equity Factor ETF的绩效。

iShares U.S. Equity Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Equity Factor ETF（LRGF）的最低价格为49.96。将其与当前的68.95和49.96 - 69.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LRGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LRGF股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Equity Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.26和17.20%中可见。

日范围
68.77 69.39
年范围
49.96 69.68
前一天收盘价
69.26
开盘价
69.39
卖价
68.95
买价
69.25
最低价
68.77
最高价
69.39
交易量
207
日变化
-0.45%
月变化
0.03%
6个月变化
18.80%
年变化
17.20%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
3.576%
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
$​0.36 B
预测值
$​11.24 B
前值
$​18.05 B