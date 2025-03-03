- Обзор рынка
LRGF: iShares U.S. Equity Factor ETF
Курс LRGF за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.77, а максимальная — 69.39.
Следите за динамикой iShares U.S. Equity Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LRGF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LRGF сегодня?
iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) сегодня оценивается на уровне 68.95. Инструмент торгуется в пределах 68.77 - 69.39, вчерашнее закрытие составило 69.26, а торговый объем достиг 207. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LRGF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Equity Factor ETF?
iShares U.S. Equity Factor ETF в настоящее время оценивается в 68.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.20% и USD. Отслеживайте движения LRGF на графике в реальном времени.
Как купить акции LRGF?
Вы можете купить акции iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) по текущей цене 68.95. Ордера обычно размещаются около 68.95 или 69.25, тогда как 207 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LRGF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LRGF?
Инвестирование в iShares U.S. Equity Factor ETF предполагает учет годового диапазона 49.96 - 69.68 и текущей цены 68.95. Многие сравнивают 0.03% и 18.80% перед размещением ордеров на 68.95 или 69.25. Изучайте ежедневные изменения цены LRGF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Equity Factor ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) за последний год составила 69.68. Акции заметно колебались в пределах 49.96 - 69.68, сравнение с 69.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Equity Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Equity Factor ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) за год составила 49.96. Сравнение с текущими 68.95 и 49.96 - 69.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LRGF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LRGF?
В прошлом iShares U.S. Equity Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.26 и 17.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.26
- Open
- 69.39
- Bid
- 68.95
- Ask
- 69.25
- Low
- 68.77
- High
- 69.39
- Объем
- 207
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 0.03%
- 6-месячное изменение
- 18.80%
- Годовое изменение
- 17.20%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд