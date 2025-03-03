- 概要
LRGF: iShares U.S. Equity Factor ETF
LRGFの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり68.77の安値と69.39の高値で取引されました。
iShares U.S. Equity Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
LRGF株の現在の価格は？
iShares U.S. Equity Factor ETFの株価は本日68.95です。68.77 - 69.39内で取引され、前日の終値は69.26、取引量は207に達しました。LRGFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares U.S. Equity Factor ETFの株は配当を出しますか？
iShares U.S. Equity Factor ETFの現在の価格は68.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.20%やUSDにも注目します。LRGFの動きはライブチャートで確認できます。
LRGF株を買う方法は？
iShares U.S. Equity Factor ETFの株は現在68.95で購入可能です。注文は通常68.95または69.25付近で行われ、207や-0.63%が市場の動きを示します。LRGFの最新情報はライブチャートで確認できます。
LRGF株に投資する方法は？
iShares U.S. Equity Factor ETFへの投資では、年間の値幅49.96 - 69.68と現在の68.95を考慮します。注文は多くの場合68.95や69.25で行われる前に、0.03%や18.80%と比較されます。LRGFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Equity Factor ETFの株の最高値は？
iShares U.S. Equity Factor ETFの過去1年の最高値は69.68でした。49.96 - 69.68内で株価は大きく変動し、69.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Equity Factor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Equity Factor ETFの株の最低値は？
iShares U.S. Equity Factor ETF(LRGF)の年間最安値は49.96でした。現在の68.95や49.96 - 69.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LRGFの動きはライブチャートで確認できます。
LRGFの株式分割はいつ行われましたか？
iShares U.S. Equity Factor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.26、17.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 69.26
- 始値
- 69.39
- 買値
- 68.95
- 買値
- 69.25
- 安値
- 68.77
- 高値
- 69.39
- 出来高
- 207
- 1日の変化
- -0.45%
- 1ヶ月の変化
- 0.03%
- 6ヶ月の変化
- 18.80%
- 1年の変化
- 17.20%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前