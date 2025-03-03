CotationsSections
LRGF: iShares U.S. Equity Factor ETF

68.91 USD 0.35 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LRGF a changé de -0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.77 et à un maximum de 69.39.

Suivez la dynamique iShares U.S. Equity Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action LRGF aujourd'hui ?

L'action iShares U.S. Equity Factor ETF est cotée à 68.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 68.77 - 69.39, a clôturé hier à 69.26 et son volume d'échange a atteint 74. Le graphique en temps réel du cours de LRGF présente ces mises à jour.

L'action iShares U.S. Equity Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares U.S. Equity Factor ETF est actuellement valorisé à 68.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LRGF.

Comment acheter des actions LRGF ?

Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Equity Factor ETF au cours actuel de 68.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 68.91 ou de 69.21, le 74 et le -0.69% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LRGF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action LRGF ?

Investir dans iShares U.S. Equity Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.96 - 69.68 et le prix actuel 68.91. Beaucoup comparent -0.03% et 18.73% avant de passer des ordres à 68.91 ou 69.21. Consultez le graphique du cours de LRGF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Equity Factor ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares U.S. Equity Factor ETF l'année dernière était 69.68. Au cours de 49.96 - 69.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 69.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Equity Factor ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Equity Factor ETF ?

Le cours le plus bas de iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) sur l'année a été 49.96. Sa comparaison avec 68.91 et 49.96 - 69.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LRGF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action LRGF a-t-elle été divisée ?

iShares U.S. Equity Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 69.26 et 17.13% après les opérations sur titres.

Range quotidien
68.77 69.39
Range Annuel
49.96 69.68
Clôture Précédente
69.26
Ouverture
69.39
Bid
68.91
Ask
69.21
Plus Bas
68.77
Plus Haut
69.39
Volume
74
Changement quotidien
-0.51%
Changement Mensuel
-0.03%
Changement à 6 Mois
18.73%
Changement Annuel
17.13%
07 octobre, mardi
12:30
USD
Balance Commerciale
Act
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Exportations
Act
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importations
Act
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Perspectives énergétiques à court terme de l’EIE
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 3 ans
Act
3.576%
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Crédit à la consommation de la Réserve Fédérale m/m
Act
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​16.01 B