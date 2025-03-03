- Übersicht
LRGF: iShares U.S. Equity Factor ETF
Der Wechselkurs von LRGF hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.77 bis zu einem Hoch von 69.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Equity Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LRGF heute?
Die Aktie von iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) notiert heute bei 68.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 68.77 - 69.39 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.26 und das Handelsvolumen erreichte 207. Das Live-Chart von LRGF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LRGF Dividenden?
iShares U.S. Equity Factor ETF wird derzeit mit 68.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LRGF zu verfolgen.
Wie kaufe ich LRGF-Aktien?
Sie können Aktien von iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) zum aktuellen Kurs von 68.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.95 oder 69.25 platziert, während 207 und -0.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LRGF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LRGF-Aktien?
Bei einer Investition in iShares U.S. Equity Factor ETF müssen die jährliche Spanne 49.96 - 69.68 und der aktuelle Kurs 68.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.03% und 18.80%, bevor sie Orders zu 68.95 oder 69.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LRGF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Equity Factor ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) im vergangenen Jahr lag bei 69.68. Innerhalb von 49.96 - 69.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Equity Factor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Equity Factor ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) im Laufe des Jahres betrug 49.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.95 und der Spanne 49.96 - 69.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LRGF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LRGF statt?
iShares U.S. Equity Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.26 und 17.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.26
- Eröffnung
- 69.39
- Bid
- 68.95
- Ask
- 69.25
- Tief
- 68.77
- Hoch
- 69.39
- Volumen
- 207
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 0.03%
- 6-Monatsänderung
- 18.80%
- Jahresänderung
- 17.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh