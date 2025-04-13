Moedas / LLYVA
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live
96.65 USD 0.27 (0.28%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LLYVA para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.71 e o mais alto foi 97.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LLYVA Notícias
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 98.39 USD
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 95.63 USD
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 91.1 USD
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 85.81 USD
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 85.34 USD
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 81.92 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 80.78 USD
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 80.75 USD
- Liberty Media A stock hits all-time high at 79.78 USD
- Rocket Companies Soars 6% In Friday Premarket As Activist Investor ValueAct Reveals New Position, Calls RKT A 'Sleeping Giant' In Early Innings - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Salesforce (NYSE:CRM)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
Faixa diária
95.71 97.04
Faixa anual
48.55 99.63
- Fechamento anterior
- 96.38
- Open
- 96.92
- Bid
- 96.65
- Ask
- 96.95
- Low
- 95.71
- High
- 97.04
- Volume
- 527
- Mudança diária
- 0.28%
- Mudança mensal
- 3.82%
- Mudança de 6 meses
- 46.33%
- Mudança anual
- 95.81%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh