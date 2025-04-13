KurseKategorien
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live

95.04 USD 1.61 (1.67%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LLYVA hat sich für heute um -1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.44 bis zu einem Hoch von 97.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
93.44 97.86
Jahresspanne
48.55 99.63
Vorheriger Schlusskurs
96.65
Eröffnung
97.02
Bid
95.04
Ask
95.34
Tief
93.44
Hoch
97.86
Volumen
463
Tagesänderung
-1.67%
Monatsänderung
2.09%
6-Monatsänderung
43.89%
Jahresänderung
92.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K