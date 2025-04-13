Währungen / LLYVA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live
95.04 USD 1.61 (1.67%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LLYVA hat sich für heute um -1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.44 bis zu einem Hoch von 97.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LLYVA News
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 98.39 USD
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 95.63 USD
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 91.1 USD
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 85.81 USD
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 85.34 USD
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 81.92 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 80.78 USD
- Liberty Live Group Series A stock hits all-time high at 80.75 USD
- Liberty Media A stock hits all-time high at 79.78 USD
- Rocket Companies Soars 6% In Friday Premarket As Activist Investor ValueAct Reveals New Position, Calls RKT A 'Sleeping Giant' In Early Innings - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Salesforce (NYSE:CRM)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
Tagesspanne
93.44 97.86
Jahresspanne
48.55 99.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 96.65
- Eröffnung
- 97.02
- Bid
- 95.04
- Ask
- 95.34
- Tief
- 93.44
- Hoch
- 97.86
- Volumen
- 463
- Tagesänderung
- -1.67%
- Monatsänderung
- 2.09%
- 6-Monatsänderung
- 43.89%
- Jahresänderung
- 92.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K