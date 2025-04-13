Dövizler / LLYVA
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live
94.05 USD 0.99 (1.04%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LLYVA fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 93.38 ve Yüksek fiyatı olarak 95.49 aralığında işlem gördü.
Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LLYVA haberleri
Günlük aralık
93.38 95.49
Yıllık aralık
48.55 99.63
- Önceki kapanış
- 95.04
- Açılış
- 95.49
- Satış
- 94.05
- Alış
- 94.35
- Düşük
- 93.38
- Yüksek
- 95.49
- Hacim
- 383
- Günlük değişim
- -1.04%
- Aylık değişim
- 1.03%
- 6 aylık değişim
- 42.39%
- Yıllık değişim
- 90.54%
21 Eylül, Pazar