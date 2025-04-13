Divisas / LLYVA
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live
96.38 USD 0.47 (0.49%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LLYVA de hoy ha cambiado un -0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 94.49, mientras que el máximo ha alcanzado 96.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
94.49 96.65
Rango anual
48.55 99.63
- Cierres anteriores
- 96.85
- Open
- 96.14
- Bid
- 96.38
- Ask
- 96.68
- Low
- 94.49
- High
- 96.65
- Volumen
- 164
- Cambio diario
- -0.49%
- Cambio mensual
- 3.53%
- Cambio a 6 meses
- 45.92%
- Cambio anual
- 95.26%
