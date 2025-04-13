Devises / LLYVA
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live
94.05 USD 0.99 (1.04%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LLYVA a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 93.38 et à un maximum de 95.49.
Suivez la dynamique Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
93.38 95.49
Range Annuel
48.55 99.63
- Clôture Précédente
- 95.04
- Ouverture
- 95.49
- Bid
- 94.05
- Ask
- 94.35
- Plus Bas
- 93.38
- Plus Haut
- 95.49
- Volume
- 383
- Changement quotidien
- -1.04%
- Changement Mensuel
- 1.03%
- Changement à 6 Mois
- 42.39%
- Changement Annuel
- 90.54%
20 septembre, samedi