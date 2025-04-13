CotationsSections
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live

94.05 USD 0.99 (1.04%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LLYVA a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 93.38 et à un maximum de 95.49.

Suivez la dynamique Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
93.38 95.49
Range Annuel
48.55 99.63
Clôture Précédente
95.04
Ouverture
95.49
Bid
94.05
Ask
94.35
Plus Bas
93.38
Plus Haut
95.49
Volume
383
Changement quotidien
-1.04%
Changement Mensuel
1.03%
Changement à 6 Mois
42.39%
Changement Annuel
90.54%
20 septembre, samedi