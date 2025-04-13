КотировкиРазделы
LLYVA
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live

96.38 USD 0.47 (0.49%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LLYVA за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.49, а максимальная — 96.65.

Следите за динамикой Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
94.49 96.65
Годовой диапазон
48.55 99.63
Предыдущее закрытие
96.85
Open
96.14
Bid
96.38
Ask
96.68
Low
94.49
High
96.65
Объем
164
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
3.53%
6-месячное изменение
45.92%
Годовое изменение
95.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.