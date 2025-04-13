Валюты / LLYVA
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live
96.38 USD 0.47 (0.49%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LLYVA за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.49, а максимальная — 96.65.
Следите за динамикой Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
94.49 96.65
Годовой диапазон
48.55 99.63
- Предыдущее закрытие
- 96.85
- Open
- 96.14
- Bid
- 96.38
- Ask
- 96.68
- Low
- 94.49
- High
- 96.65
- Объем
- 164
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 3.53%
- 6-месячное изменение
- 45.92%
- Годовое изменение
- 95.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.