QuotazioniSezioni
Valute / LLYVA
Tornare a Azioni

LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live

94.05 USD 0.99 (1.04%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LLYVA ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 93.38 e ad un massimo di 95.49.

Segui le dinamiche di Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LLYVA News

Intervallo Giornaliero
93.38 95.49
Intervallo Annuale
48.55 99.63
Chiusura Precedente
95.04
Apertura
95.49
Bid
94.05
Ask
94.35
Minimo
93.38
Massimo
95.49
Volume
383
Variazione giornaliera
-1.04%
Variazione Mensile
1.03%
Variazione Semestrale
42.39%
Variazione Annuale
90.54%
20 settembre, sabato