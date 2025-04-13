Valute / LLYVA
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live
94.05 USD 0.99 (1.04%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LLYVA ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 93.38 e ad un massimo di 95.49.
Segui le dinamiche di Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
93.38 95.49
Intervallo Annuale
48.55 99.63
- Chiusura Precedente
- 95.04
- Apertura
- 95.49
- Bid
- 94.05
- Ask
- 94.35
- Minimo
- 93.38
- Massimo
- 95.49
- Volume
- 383
- Variazione giornaliera
- -1.04%
- Variazione Mensile
- 1.03%
- Variazione Semestrale
- 42.39%
- Variazione Annuale
- 90.54%
20 settembre, sabato