通貨 / LLYVA
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live
95.04 USD 1.61 (1.67%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LLYVAの今日の為替レートは、-1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり93.44の安値と97.86の高値で取引されました。
Liberty Media Corporation - Series A Liberty Liveダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LLYVA News
1日のレンジ
93.44 97.86
1年のレンジ
48.55 99.63
- 以前の終値
- 96.65
- 始値
- 97.02
- 買値
- 95.04
- 買値
- 95.34
- 安値
- 93.44
- 高値
- 97.86
- 出来高
- 463
- 1日の変化
- -1.67%
- 1ヶ月の変化
- 2.09%
- 6ヶ月の変化
- 43.89%
- 1年の変化
- 92.54%
