通貨 / LLYVA
LLYVA: Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live

95.04 USD 1.61 (1.67%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LLYVAの今日の為替レートは、-1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり93.44の安値と97.86の高値で取引されました。

Liberty Media Corporation - Series A Liberty Liveダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

LLYVA News

1日のレンジ
93.44 97.86
1年のレンジ
48.55 99.63
以前の終値
96.65
始値
97.02
買値
95.04
買値
95.34
安値
93.44
高値
97.86
出来高
463
1日の変化
-1.67%
1ヶ月の変化
2.09%
6ヶ月の変化
43.89%
1年の変化
92.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K