A taxa do KBWP para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 122.87 e o mais alto foi 123.67.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.