KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

123.67 USD 1.41 (1.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KBWP para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 122.87 e o mais alto foi 123.67.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

KBWP Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KBWP hoje?

Hoje Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) está avaliado em 123.67. O instrumento é negociado dentro de 1.15%, o fechamento de ontem foi 122.26, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KBWP em tempo real.

As ações de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF está avaliado em 123.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.05% e USD. Monitore os movimentos de KBWP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KBWP?

Você pode comprar ações de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) pelo preço atual 123.67. Ordens geralmente são executadas perto de 123.67 ou 123.97, enquanto 11 e 0.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KBWP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KBWP?

Investir em Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF envolve considerar a faixa anual 108.64 - 127.09 e o preço atual 123.67. Muitos comparam 1.83% e -0.64% antes de enviar ordens em 123.67 ou 123.97. Estude as mudanças diárias de preço de KBWP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

O maior preço de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) no último ano foi 127.09. As ações oscilaram bastante dentro de 108.64 - 127.09, e a comparação com 122.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

O menor preço de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) no ano foi 108.64. A comparação com o preço atual 123.67 e 108.64 - 127.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KBWP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KBWP?

No passado Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 122.26 e 7.05% após os eventos corporativos.

Faixa diária
122.87 123.67
Faixa anual
108.64 127.09
Fechamento anterior
122.26
Open
122.87
Bid
123.67
Ask
123.97
Low
122.87
High
123.67
Volume
11
Mudança diária
1.15%
Mudança mensal
1.83%
Mudança de 6 meses
-0.64%
Mudança anual
7.05%
