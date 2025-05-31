报价部分
货币 / KBWP
回到股票

KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

122.26 USD 0.57 (0.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KBWP汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点121.82和高点122.29进行交易。

关注Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBWP新闻

常见问题解答

KBWP股票今天的价格是多少？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票今天的定价为122.26。它在-0.46%范围内交易，昨天的收盘价为122.83，交易量达到14。KBWP的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票是否支付股息？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF目前的价值为122.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.83%和USD。实时查看图表以跟踪KBWP走势。

如何购买KBWP股票？

您可以以122.26的当前价格购买Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票。订单通常设置在122.26或122.56附近，而14和0.07%显示市场活动。立即关注KBWP的实时图表更新。

如何投资KBWP股票？

投资Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF需要考虑年度范围108.64 - 127.09和当前价格122.26。许多人在以122.26或122.56下订单之前，会比较0.67%和。实时查看KBWP价格图表，了解每日变化。

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF的最高价格是127.09。在108.64 - 127.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF的绩效。

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票的最低价格是多少？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF（KBWP）的最低价格为108.64。将其与当前的122.26和108.64 - 127.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBWP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KBWP股票是什么时候拆分的？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、122.83和5.83%中可见。

日范围
121.82 122.29
年范围
108.64 127.09
前一天收盘价
122.83
开盘价
122.18
卖价
122.26
买价
122.56
最低价
121.82
最高价
122.29
交易量
14
日变化
-0.46%
月变化
0.67%
6个月变化
-1.78%
年变化
5.83%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8