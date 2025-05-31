KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
今日KBWP汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点121.82和高点122.29进行交易。
关注Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KBWP新闻
常见问题解答
KBWP股票今天的价格是多少？
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票今天的定价为122.26。它在-0.46%范围内交易，昨天的收盘价为122.83，交易量达到14。KBWP的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票是否支付股息？
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF目前的价值为122.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.83%和USD。实时查看图表以跟踪KBWP走势。
如何购买KBWP股票？
您可以以122.26的当前价格购买Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票。订单通常设置在122.26或122.56附近，而14和0.07%显示市场活动。立即关注KBWP的实时图表更新。
如何投资KBWP股票？
投资Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF需要考虑年度范围108.64 - 127.09和当前价格122.26。许多人在以122.26或122.56下订单之前，会比较0.67%和。实时查看KBWP价格图表，了解每日变化。
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF的最高价格是127.09。在108.64 - 127.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF的绩效。
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF股票的最低价格是多少？
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF（KBWP）的最低价格为108.64。将其与当前的122.26和108.64 - 127.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBWP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KBWP股票是什么时候拆分的？
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、122.83和5.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 122.83
- 开盘价
- 122.18
- 卖价
- 122.26
- 买价
- 122.56
- 最低价
- 121.82
- 最高价
- 122.29
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 0.67%
- 6个月变化
- -1.78%
- 年变化
- 5.83%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8