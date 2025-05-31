КотировкиРазделы
KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

122.26 USD 0.57 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KBWP за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.82, а максимальная — 122.29.

Следите за динамикой Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций KBWP сегодня?

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) сегодня оценивается на уровне 122.26. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 122.83, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBWP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF в настоящее время оценивается в 122.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.83% и USD. Отслеживайте движения KBWP на графике в реальном времени.

Как купить акции KBWP?

Вы можете купить акции Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) по текущей цене 122.26. Ордера обычно размещаются около 122.26 или 122.56, тогда как 14 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBWP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KBWP?

Инвестирование в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF предполагает учет годового диапазона 108.64 - 127.09 и текущей цены 122.26. Многие сравнивают 0.67% и -1.78% перед размещением ордеров на 122.26 или 122.56. Изучайте ежедневные изменения цены KBWP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

Самая высокая цена Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) за последний год составила 127.09. Акции заметно колебались в пределах 108.64 - 127.09, сравнение с 122.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

Самая низкая цена Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) за год составила 108.64. Сравнение с текущими 122.26 и 108.64 - 127.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBWP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KBWP?

В прошлом Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 122.83 и 5.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
121.82 122.29
Годовой диапазон
108.64 127.09
Предыдущее закрытие
122.83
Open
122.18
Bid
122.26
Ask
122.56
Low
121.82
High
122.29
Объем
14
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
-1.78%
Годовое изменение
5.83%
