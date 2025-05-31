Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) сегодня оценивается на уровне 122.26. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 122.83, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBWP в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

Самая высокая цена Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) за последний год составила 127.09. Акции заметно колебались в пределах 108.64 - 127.09, сравнение с 122.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF на графике в реальном времени.