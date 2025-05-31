- Обзор рынка
KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
Курс KBWP за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.82, а максимальная — 122.29.
Следите за динамикой Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KBWP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KBWP сегодня?
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) сегодня оценивается на уровне 122.26. Инструмент торгуется в пределах -0.46%, вчерашнее закрытие составило 122.83, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBWP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF в настоящее время оценивается в 122.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.83% и USD. Отслеживайте движения KBWP на графике в реальном времени.
Как купить акции KBWP?
Вы можете купить акции Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) по текущей цене 122.26. Ордера обычно размещаются около 122.26 или 122.56, тогда как 14 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBWP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KBWP?
Инвестирование в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF предполагает учет годового диапазона 108.64 - 127.09 и текущей цены 122.26. Многие сравнивают 0.67% и -1.78% перед размещением ордеров на 122.26 или 122.56. Изучайте ежедневные изменения цены KBWP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Самая высокая цена Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) за последний год составила 127.09. Акции заметно колебались в пределах 108.64 - 127.09, сравнение с 122.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Самая низкая цена Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) за год составила 108.64. Сравнение с текущими 122.26 и 108.64 - 127.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBWP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KBWP?
В прошлом Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 122.83 и 5.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 122.83
- Open
- 122.18
- Bid
- 122.26
- Ask
- 122.56
- Low
- 121.82
- High
- 122.29
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- -1.78%
- Годовое изменение
- 5.83%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8