KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

123.67 USD 1.41 (1.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KBWP hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 122.87 bis zu einem Hoch von 123.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KBWP heute?

Die Aktie von Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) notiert heute bei 123.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 122.26 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von KBWP zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KBWP Dividenden?

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF wird derzeit mit 123.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KBWP zu verfolgen.

Wie kaufe ich KBWP-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) zum aktuellen Kurs von 123.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 123.67 oder 123.97 platziert, während 11 und 0.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KBWP auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KBWP-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF müssen die jährliche Spanne 108.64 - 127.09 und der aktuelle Kurs 123.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.83% und -0.64%, bevor sie Orders zu 123.67 oder 123.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KBWP.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

Der höchste Kurs von Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) im vergangenen Jahr lag bei 127.09. Innerhalb von 108.64 - 127.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 122.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) im Laufe des Jahres betrug 108.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 123.67 und der Spanne 108.64 - 127.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KBWP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KBWP statt?

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 122.26 und 7.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
122.87 123.67
Jahresspanne
108.64 127.09
Vorheriger Schlusskurs
122.26
Eröffnung
122.87
Bid
123.67
Ask
123.97
Tief
122.87
Hoch
123.67
Volumen
11
Tagesänderung
1.15%
Monatsänderung
1.83%
6-Monatsänderung
-0.64%
Jahresänderung
7.05%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8