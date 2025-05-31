- Panorámica
KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
El tipo de cambio de KBWP de hoy ha cambiado un 0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 122.98, mientras que el máximo ha alcanzado 123.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KBWP hoy?
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) se evalúa hoy en 123.20. El instrumento se negocia dentro de 0.77%; el cierre de ayer ha sido 122.26 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KBWP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF se evalúa actualmente en 123.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.64% y USD. Monitoree los movimientos de KBWP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KBWP?
Puede comprar acciones de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) al precio actual de 123.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 123.20 o 123.50, mientras que 4 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KBWP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KBWP?
Invertir en Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF implica tener en cuenta el rango anual 108.64 - 127.09 y el precio actual 123.20. Muchos comparan 1.44% y -1.02% antes de colocar órdenes en 123.20 o 123.50. Estudie los cambios diarios de precios de KBWP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
El precio más alto de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) en el último año ha sido 127.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 108.64 - 127.09, una comparación con 122.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
El precio más bajo de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) para el año ha sido 108.64. La comparación con los actuales 123.20 y 108.64 - 127.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KBWP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KBWP?
En el pasado, Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 122.26 y 6.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 122.26
- Open
- 122.98
- Bid
- 123.20
- Ask
- 123.50
- Low
- 122.98
- High
- 123.20
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.77%
- Cambio mensual
- 1.44%
- Cambio a 6 meses
- -1.02%
- Cambio anual
- 6.64%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8