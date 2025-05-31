- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
Le taux de change de KBWP a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 121.82 et à un maximum de 122.29.
Suivez la dynamique Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBWP Nouvelles
- Should You Invest in the Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP)?
- U.S. P&C Insurers Approached Peak Profitability In Stellar Q2
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- 2025 U.S. P&C Insurance Market Report Projects Stability Amid Broader Volatility
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- KBWP: New Growth Prospects Thanks To AI And Analytics (NASDAQ:KBWP)
- Should You Invest in the Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- FCTE ETF: Valuation Up, Growth Down, And Earnings Momentum Collapsed (NASDAQ:FCTE)
- U.S. Policy Implicates Rebuilding Costs
- Mark Cuban Floats Bold Healthcare Plan: 'Zero Premiums To Insurance Companies' With A Cash-Pay Revolution - iShares U.S. Insurance ETF (ARCA:IAK), Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (NASDAQ:KBWP)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KBWP aujourd'hui ?
L'action Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF est cotée à 122.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.46%, a clôturé hier à 122.83 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de KBWP présente ces mises à jour.
L'action Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF est actuellement valorisé à 122.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KBWP.
Comment acheter des actions KBWP ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF au cours actuel de 122.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 122.26 ou de 122.56, le 14 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KBWP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KBWP ?
Investir dans Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 108.64 - 127.09 et le prix actuel 122.26. Beaucoup comparent 0.67% et -1.78% avant de passer des ordres à 122.26 ou 122.56. Consultez le graphique du cours de KBWP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF l'année dernière était 127.09. Au cours de 108.64 - 127.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 122.83 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) sur l'année a été 108.64. Sa comparaison avec 122.26 et 108.64 - 127.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KBWP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KBWP a-t-elle été divisée ?
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 122.83 et 5.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 122.83
- Ouverture
- 122.18
- Bid
- 122.26
- Ask
- 122.56
- Plus Bas
- 121.82
- Plus Haut
- 122.29
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- 0.67%
- Changement à 6 Mois
- -1.78%
- Changement Annuel
- 5.83%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8