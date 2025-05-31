CotationsSections
KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

122.26 USD 0.57 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KBWP a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 121.82 et à un maximum de 122.29.

Suivez la dynamique Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

KBWP Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KBWP aujourd'hui ?

L'action Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF est cotée à 122.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.46%, a clôturé hier à 122.83 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de KBWP présente ces mises à jour.

L'action Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF est actuellement valorisé à 122.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KBWP.

Comment acheter des actions KBWP ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF au cours actuel de 122.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 122.26 ou de 122.56, le 14 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KBWP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KBWP ?

Investir dans Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 108.64 - 127.09 et le prix actuel 122.26. Beaucoup comparent 0.67% et -1.78% avant de passer des ordres à 122.26 ou 122.56. Consultez le graphique du cours de KBWP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF l'année dernière était 127.09. Au cours de 108.64 - 127.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 122.83 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) sur l'année a été 108.64. Sa comparaison avec 122.26 et 108.64 - 127.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KBWP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KBWP a-t-elle été divisée ?

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 122.83 et 5.83% après les opérations sur titres.

Range quotidien
121.82 122.29
Range Annuel
108.64 127.09
Clôture Précédente
122.83
Ouverture
122.18
Bid
122.26
Ask
122.56
Plus Bas
121.82
Plus Haut
122.29
Volume
14
Changement quotidien
-0.46%
Changement Mensuel
0.67%
Changement à 6 Mois
-1.78%
Changement Annuel
5.83%
