KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
Il tasso di cambio KBWP ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 121.82 e ad un massimo di 122.29.
Segui le dinamiche di Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KBWP oggi?
Oggi le azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF sono prezzate a 122.26. Viene scambiato all'interno di -0.46%, la chiusura di ieri è stata 122.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KBWP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF pagano dividendi?
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF è attualmente valutato a 122.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KBWP.
Come acquistare azioni KBWP?
Puoi acquistare azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF al prezzo attuale di 122.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 122.26 o 122.56, mentre 14 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KBWP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KBWP?
Investire in Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF implica considerare l'intervallo annuale 108.64 - 127.09 e il prezzo attuale 122.26. Molti confrontano 0.67% e -1.78% prima di effettuare ordini su 122.26 o 122.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KBWP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Il prezzo massimo di Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF nell'ultimo anno è stato 127.09. All'interno di 108.64 - 127.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 122.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?
Il prezzo più basso di Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) nel corso dell'anno è stato 108.64. Confrontandolo con gli attuali 122.26 e 108.64 - 127.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KBWP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KBWP?
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 122.83 e 5.83%.
- Chiusura Precedente
- 122.83
- Apertura
- 122.18
- Bid
- 122.26
- Ask
- 122.56
- Minimo
- 121.82
- Massimo
- 122.29
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- 0.67%
- Variazione Semestrale
- -1.78%
- Variazione Annuale
- 5.83%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8