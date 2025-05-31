QuotazioniSezioni
KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

122.26 USD 0.57 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KBWP ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 121.82 e ad un massimo di 122.29.

Segui le dinamiche di Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KBWP oggi?

Oggi le azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF sono prezzate a 122.26. Viene scambiato all'interno di -0.46%, la chiusura di ieri è stata 122.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KBWP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF pagano dividendi?

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF è attualmente valutato a 122.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KBWP.

Come acquistare azioni KBWP?

Puoi acquistare azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF al prezzo attuale di 122.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 122.26 o 122.56, mentre 14 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KBWP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KBWP?

Investire in Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF implica considerare l'intervallo annuale 108.64 - 127.09 e il prezzo attuale 122.26. Molti confrontano 0.67% e -1.78% prima di effettuare ordini su 122.26 o 122.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KBWP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

Il prezzo massimo di Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF nell'ultimo anno è stato 127.09. All'interno di 108.64 - 127.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 122.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF?

Il prezzo più basso di Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) nel corso dell'anno è stato 108.64. Confrontandolo con gli attuali 122.26 e 108.64 - 127.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KBWP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KBWP?

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 122.83 e 5.83%.

Intervallo Giornaliero
121.82 122.29
Intervallo Annuale
108.64 127.09
Chiusura Precedente
122.83
Apertura
122.18
Bid
122.26
Ask
122.56
Minimo
121.82
Massimo
122.29
Volume
14
Variazione giornaliera
-0.46%
Variazione Mensile
0.67%
Variazione Semestrale
-1.78%
Variazione Annuale
5.83%
