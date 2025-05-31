クォートセクション
通貨 / KBWP
KBWP: Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

123.20 USD 0.94 (0.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KBWPの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり122.98の安値と123.20の高値で取引されました。

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KBWP株の現在の価格は？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFの株価は本日123.20です。0.77%内で取引され、前日の終値は122.26、取引量は4に達しました。KBWPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFの株は配当を出しますか？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFの現在の価格は123.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.64%やUSDにも注目します。KBWPの動きはライブチャートで確認できます。

KBWP株を買う方法は？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFの株は現在123.20で購入可能です。注文は通常123.20または123.50付近で行われ、4や0.18%が市場の動きを示します。KBWPの最新情報はライブチャートで確認できます。

KBWP株に投資する方法は？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFへの投資では、年間の値幅108.64 - 127.09と現在の123.20を考慮します。注文は多くの場合123.20や123.50で行われる前に、1.44%や-1.02%と比較されます。KBWPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFの株の最高値は？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFの過去1年の最高値は127.09でした。108.64 - 127.09内で株価は大きく変動し、122.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFの株の最低値は？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF(KBWP)の年間最安値は108.64でした。現在の123.20や108.64 - 127.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KBWPの動きはライブチャートで確認できます。

KBWPの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、122.26、6.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
122.98 123.20
1年のレンジ
108.64 127.09
以前の終値
122.26
始値
122.98
買値
123.20
買値
123.50
安値
122.98
高値
123.20
出来高
4
1日の変化
0.77%
1ヶ月の変化
1.44%
6ヶ月の変化
-1.02%
1年の変化
6.64%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8