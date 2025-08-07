Moedas / JMIA
JMIA: Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen
11.96 USD 0.08 (0.67%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JMIA para hoje mudou para 0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.93 e o mais alto foi 12.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
JMIA Notícias
- Why Jumia Technologies Jumped Over 22% Today
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Ações da Jumia disparam após RBC elevar recomendação por melhoria na cadeia de suprimentos
- Jumia stock soars after RBC upgrades on improving supply chain
- Ações da Jumia Technologies AG atingem máxima de 52 semanas a US$ 11,12
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at 11.12 USD
- Ações da Jumia Technologies recebem upgrade para Outperform pelo RBC Capital
- Jumia Technologies stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at $9.36
- Jumia Technologies stock hits 52-week high at 8.68 USD
- Jumia Stock's Momentum Builds - Why The Upside Case Remains (NYSE:JMIA)
- Earnings call transcript: Jumia Tech Q2 2025 sees stock surge 26% on revenue beat
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- Why Jumia Technologies Stock Surged 11% Higher Today
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Jumia Technologies price target raised to $6.50 from $5.00 at RBC Capital
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Jumia Technologies (JMIA): Axian's Backing And Improved Guidance Add To The Bullish Case
- Exclusive: Jumia CEO Dufay on strong Q2, macro ’hurricanes’, and Axian rumors
- Jumia Technologies AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JMIA)
- Jumia Technologies AG (JMIA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Faixa diária
11.93 12.24
Faixa anual
1.60 12.37
- Fechamento anterior
- 11.88
- Open
- 12.15
- Bid
- 11.96
- Ask
- 12.26
- Low
- 11.93
- High
- 12.24
- Volume
- 456
- Mudança diária
- 0.67%
- Mudança mensal
- 48.57%
- Mudança de 6 meses
- 453.70%
- Mudança anual
- 124.81%
