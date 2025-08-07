Währungen / JMIA
JMIA: Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen
11.91 USD 0.03 (0.25%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JMIA hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.74 bis zu einem Hoch von 12.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JMIA News
- Google-Investitionen in Afrika beflügeln Jumia-Aktie
- Jumia Technologies stock rises following Google’s Africa investment
- Why Jumia Technologies Jumped Over 22% Today
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Jumia stock soars after RBC upgrades on improving supply chain
- Aktie von Jumia Technologies AG erreicht 52-Wochen-Hoch bei 11,12 USD
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at 11.12 USD
- Jumia Technologies: RBC Capital hebt Rating und Kursziel deutlich an
- Jumia Technologies stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at $9.36
- Jumia Technologies stock hits 52-week high at 8.68 USD
- Jumia Stock's Momentum Builds - Why The Upside Case Remains (NYSE:JMIA)
- Earnings call transcript: Jumia Tech Q2 2025 sees stock surge 26% on revenue beat
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- Why Jumia Technologies Stock Surged 11% Higher Today
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Jumia Technologies price target raised to $6.50 from $5.00 at RBC Capital
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Jumia Technologies (JMIA): Axian's Backing And Improved Guidance Add To The Bullish Case
- Exclusive: Jumia CEO Dufay on strong Q2, macro ’hurricanes’, and Axian rumors
- Jumia Technologies AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JMIA)
- Jumia Technologies AG (JMIA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
Tagesspanne
11.74 12.31
Jahresspanne
1.60 12.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.88
- Eröffnung
- 12.15
- Bid
- 11.91
- Ask
- 12.21
- Tief
- 11.74
- Hoch
- 12.31
- Volumen
- 4.131 K
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 47.95%
- 6-Monatsänderung
- 451.39%
- Jahresänderung
- 123.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K