JMIA: Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen

11.91 USD 0.03 (0.25%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JMIA hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.74 bis zu einem Hoch von 12.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

JMIA News

Tagesspanne
11.74 12.31
Jahresspanne
1.60 12.37
Vorheriger Schlusskurs
11.88
Eröffnung
12.15
Bid
11.91
Ask
12.21
Tief
11.74
Hoch
12.31
Volumen
4.131 K
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
47.95%
6-Monatsänderung
451.39%
Jahresänderung
123.87%
