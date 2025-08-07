货币 / JMIA
JMIA: Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen
11.96 USD 0.06 (0.50%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JMIA汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点11.55和高点12.13进行交易。
关注Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
11.55 12.13
年范围
1.60 12.37
- 前一天收盘价
- 11.90
- 开盘价
- 11.86
- 卖价
- 11.96
- 买价
- 12.26
- 最低价
- 11.55
- 最高价
- 12.13
- 交易量
- 1.639 K
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 48.57%
- 6个月变化
- 453.70%
- 年变化
- 124.81%
