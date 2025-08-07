Валюты / JMIA
JMIA: Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen
11.90 USD 2.13 (21.80%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JMIA за сегодня изменился на 21.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.97, а максимальная — 12.37.
Следите за динамикой Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JMIA
- Why Jumia Technologies Jumped Over 22% Today
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Акции Jumia взлетели после повышения рейтинга RBC из-за улучшения цепочки поставок
- Jumia stock soars after RBC upgrades on improving supply chain
- Акции Jumia Technologies AG достигли 52-недельного максимума в $11,12
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at 11.12 USD
- Акции Jumia Technologies повышены до "Выше рынка" аналитиками RBC Capital
- Jumia Technologies stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at $9.36
- Jumia Technologies stock hits 52-week high at 8.68 USD
- Jumia Stock's Momentum Builds - Why The Upside Case Remains (NYSE:JMIA)
- Earnings call transcript: Jumia Tech Q2 2025 sees stock surge 26% on revenue beat
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- Why Jumia Technologies Stock Surged 11% Higher Today
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Jumia Technologies price target raised to $6.50 from $5.00 at RBC Capital
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Jumia Technologies (JMIA): Axian's Backing And Improved Guidance Add To The Bullish Case
- Exclusive: Jumia CEO Dufay on strong Q2, macro ’hurricanes’, and Axian rumors
- Jumia Technologies AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JMIA)
- Jumia Technologies AG (JMIA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Дневной диапазон
10.97 12.37
Годовой диапазон
1.60 12.37
- Предыдущее закрытие
- 9.77
- Open
- 11.12
- Bid
- 11.90
- Ask
- 12.20
- Low
- 10.97
- High
- 12.37
- Объем
- 17.247 K
- Дневное изменение
- 21.80%
- Месячное изменение
- 47.83%
- 6-месячное изменение
- 450.93%
- Годовое изменение
- 123.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.