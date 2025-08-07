КотировкиРазделы
JMIA: Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen

11.90 USD 2.13 (21.80%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JMIA за сегодня изменился на 21.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.97, а максимальная — 12.37.

Следите за динамикой Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости JMIA

Дневной диапазон
10.97 12.37
Годовой диапазон
1.60 12.37
Предыдущее закрытие
9.77
Open
11.12
Bid
11.90
Ask
12.20
Low
10.97
High
12.37
Объем
17.247 K
Дневное изменение
21.80%
Месячное изменение
47.83%
6-месячное изменение
450.93%
Годовое изменение
123.68%
