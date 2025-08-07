Valute / JMIA
JMIA: Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen
11.62 USD 0.29 (2.43%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JMIA ha avuto una variazione del -2.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.53 e ad un massimo di 12.10.
Segui le dinamiche di Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
JMIA News
- Il titolo di Jumia Technologies sale dopo l’investimento di Google in Africa
- Jumia Technologies stock rises following Google’s Africa investment
- Why Jumia Technologies Jumped Over 22% Today
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Le azioni di Jumia salgono dopo l’upgrade di RBC per il miglioramento della supply chain
- Jumia stock soars after RBC upgrades on improving supply chain
- Il titolo di Jumia Technologies AG raggiunge il massimo di 52 settimane a 11,12 USD
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at 11.12 USD
- Azioni Jumia Technologies: rating migliorato a Outperform da RBC Capital
- Jumia Technologies stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at $9.36
- Jumia Technologies stock hits 52-week high at 8.68 USD
- Jumia Stock's Momentum Builds - Why The Upside Case Remains (NYSE:JMIA)
- Earnings call transcript: Jumia Tech Q2 2025 sees stock surge 26% on revenue beat
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- Why Jumia Technologies Stock Surged 11% Higher Today
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Jumia Technologies price target raised to $6.50 from $5.00 at RBC Capital
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Jumia Technologies (JMIA): Axian's Backing And Improved Guidance Add To The Bullish Case
- Exclusive: Jumia CEO Dufay on strong Q2, macro ’hurricanes’, and Axian rumors
- Jumia Technologies AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JMIA)
- Jumia Technologies AG (JMIA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
11.53 12.10
Intervallo Annuale
1.60 12.37
- Chiusura Precedente
- 11.91
- Apertura
- 11.92
- Bid
- 11.62
- Ask
- 11.92
- Minimo
- 11.53
- Massimo
- 12.10
- Volume
- 3.172 K
- Variazione giornaliera
- -2.43%
- Variazione Mensile
- 44.35%
- Variazione Semestrale
- 437.96%
- Variazione Annuale
- 118.42%
20 settembre, sabato