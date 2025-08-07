QuotazioniSezioni
11.62 USD 0.29 (2.43%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JMIA ha avuto una variazione del -2.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.53 e ad un massimo di 12.10.

Segui le dinamiche di Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.53 12.10
Intervallo Annuale
1.60 12.37
Chiusura Precedente
11.91
Apertura
11.92
Bid
11.62
Ask
11.92
Minimo
11.53
Massimo
12.10
Volume
3.172 K
Variazione giornaliera
-2.43%
Variazione Mensile
44.35%
Variazione Semestrale
437.96%
Variazione Annuale
118.42%
